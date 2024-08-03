بعد وصولها إلى الخليج.. قدرات عسكرية هائلة لحاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"

وتخشى الإدارة الأمريكية من تصاعد العنف في الشرق الأوسط ردًّا على الهجمات الأخيرة التي شنتها "إسرائيل" ضد قادة حماس و"حزب الله"، والتي أثارت تهديدات بالانتقام. كما هددت إيران بالرد بعد اغتيال زعيم حماس، إسماعيل هنية، في طهران، الأربعاء، بعد يوم من مقتل القائد الكبير لـ"حزب الله"، فؤاد شكر، في بيروت.