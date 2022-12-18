خلاف قديم واتهامات.. "الحدود الصينية- الهندية" بين حرب وحادثة وهراوة!

الحادثة الأخيرة، حصلت في 9 ديسمبر الجاري عندما دخل بضع مئات من "جيش التحرير الشعبي" الصيني، حسب المصادر الهندية، إلى الجانب الهندي في منطقة تاوانغ، وقد وقع فيها جرحى من الطرفين، واستخدمت فيها أسلحة غير قاتلة، كالعصيّ المسمرة والأسلحة الصاعقة عن بُعد، التزامًا ببروتوكول عدم استخدام الأسلحة النارية.