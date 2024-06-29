أداء كارثي وسببان وكوابيس.. كيف تخلّى زعيم الأغلبية عن "بايدن" قبل المناظرة؟!

قبل مناظرة الخميس التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنافسه في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أبلغ زعيمُ الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "ديمقراطي من نيويورك" حلفاءَه السياسيين بأنه "منفتح على خيارات أخرى غير بايدن، إذا كان أداؤه في المناظرة كارثيًّا".