رسمياً..."حزب الله " يؤكد مقتل هاشم صفي الدين في غارة إسرائيلية ببيروت

وأوضح الحزب في بيانه أن الغارة التي شنتها إسرائيل تأتي في إطار التصعيد العسكري المتواصل منذ شهر، وتعد ضربة كبيرة للحزب المدعوم من إيران، خاصة بعد مقتل الأمين العام حسن نصرالله في غارة مماثلة في 27 سبتمبر بحسب العربية نت.