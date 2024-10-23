رسمياً..."حزب الله " يؤكد مقتل هاشم صفي الدين في غارة إسرائيلية ببيروت

نعى حزب الله، اليوم الأربعاء، رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين الذي لقي حتفه في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أكتوبر الماضي، مؤكداً مقتله مع عدد من عناصر الحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن الغارة التي شنتها إسرائيل تأتي في إطار التصعيد العسكري المتواصل منذ شهر، وتعد ضربة كبيرة للحزب المدعوم من إيران، خاصة بعد مقتل الأمين العام حسن نصرالله في غارة مماثلة في 27 سبتمبر بحسب العربية نت.
وكان صفي الدين المرشح الأبرز لخلافة نصرالله نظراً لعلاقته الوثيقة مع إيران ومكانته المؤثرة في قيادة الحزب، وبرحيله، يتعرض حزب الله لخسارة كبيرة بعد اغتيال عدد من قياداته البارزة في الفترة الأخيرة.
يذكر أن هاشم صفي الدين، البالغ من العمر 60 عاماً، كان من مؤسسي حزب الله في العام 1982، وترأس المجلس التنفيذي للحزب منذ عام 1994، مما جعله شخصية محورية في بنية الحزب وعملياته.