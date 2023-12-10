"خزائن البلاد فارغة".. هل ينجح الرئيس الأرجنتيني الجديد في تحقيق وعوده الإصلاحية؟

وتتمثل أولويات "ميلي" في الحد من العجز في الموازنة (2,4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أواخر 2022) بحلول نهاية العام المقبل، في حين يشعر العديد من الأرجنتينيين من القلق مما هو قادم، وبالنسبة لتوقعاتهم لنجاح رئيسهم الجديد، فقد قالت المواطنة مارتينا سوتو (66 عاماً) قبل انطلاق مراسم التنصيب: "أعتقد بأن التضخم سيتواصل، ربما بشكل أسوأ من قبل. لا أرى أي أمر جيد في المستقبل".