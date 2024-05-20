تسريب تسجيل لـ "غالانت" في الكنيست: لا دولة فلسطينية وأمريكا تفهم ذلك

وأكد أن التصريحات الأمريكية العلنية ليست ذات أهمية، مضيفاً: "اتركوا التصريحات، يفهمون أن هذا ليس عملياً، لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى، لأن إسرائيل لا تستطيع تحمل ذلك"، وفقاً لسكاي نيوز عريبة.

وقال غالانت "نحن لسنا مستعدين تحت أي ظرف من الظروف لحكم حماس لغزة.. سيطرة إسرائيل المدنية على غزة.. يعني نحن بحاجة إلى أربع فرق يجب أن يمتلكها الجيش بطريقة ما.. آلاف الجنود سيدفعون حياتهم ثمناً على مر السنين".