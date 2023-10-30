واشنطن تدمر شاحنات تابعة لفصائل إيرانية.. والأخيرة ترد بقصف قاعدة أمريكية في سوريا

شنت مقاتلات أميركية غارات جديدة، استهدفت شاحنات مخصصة لنقل الخضروات والفواكه، بعد دخولها الأراضي السورية عبر الحدود مع العراق، اليوم (الاثنين)؛ ما أدى إلى تدمير الشاحنات ومقتل وإصابة من فيها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن فصائل إيرانية تستخدم الشاحنات لنقل السلاح والذخائر.
وبيًن أن القصف الأميركي جاء رداً على قصف أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.
ولفت المرصد إلى أن انفجارات دوت في أكبر قاعدة أميركية في سوريا اليوم؛ نتيجة استهدافها برشقة من الصواريخ أطلقتها فصائل إيرانية مسلحة متمركزة في مدينة الميادين.
وأشار إلى تصاعد أعمدة الدخان بعد سقوط 5 قذائف على الأقل في منطقة القاعدة الأميركية.