واشنطن تدمر شاحنات تابعة لفصائل إيرانية.. والأخيرة ترد بقصف قاعدة أمريكية في سوريا

شنت مقاتلات أميركية غارات جديدة، استهدفت شاحنات مخصصة لنقل الخضروات والفواكه، بعد دخولها الأراضي السورية عبر الحدود مع العراق، اليوم (الاثنين)؛ ما أدى إلى تدمير الشاحنات ومقتل وإصابة من فيها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.