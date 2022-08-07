الانفراجة مستمرة.. قافلة سفن ثانية مُحمّلة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا بالبحر الأسود

وأضاف كوبراكوف في تغريدة على "تويتر"، أن هناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير؛ بعضها محمل بالحبوب فعليًّا، وغادرت أولاها ميناء أوديسا إلى لبنان يوم الاثنين الماضي، كما غادرت ثلاثة سفن أخرى الميناء الجمعة.