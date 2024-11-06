المعركة لا تزال محتدمة.. مجلس النواب الأمل الأخير للديمقراطيين للحد من نفوذ ترامب

في تطور سياسي بارز، خسر الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس الشيوخ قبل ساعات من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، مما يجعل المنافسة على مجلس النواب المعركة الحاسمة والأمل الأخير للديمقراطيين في الحد من نفوذ ترامب وسيطرة الجمهوريين على السلطة.
وأشار النائب جيري كونولي، أحد الأعضاء البارزين عن الحزب الديمقراطي في ولاية فرجينيا، إلى أن مجلس النواب هو السبيل الوحيد المتبقي للديمقراطيين لفرض توازن سياسي في مواجهة إدارة ترامب ومجلس الشيوخ الذي يتزعمه الجمهوريون بحسب سكاي نيوز.
وقال كونولي لصحيفة ذا هيل: "النتائج قاتمة بالنسبة للبلاد، فالديمقراطيون يمثلون الأمل الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية الدستورية، ويجب أن تتركز الجهود على السيطرة على مجلس النواب، حيث يمكن أن يقدم توازنًا للبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون".
ويواصل الديمقراطيون التمسك ببعض المقاعد الحاسمة، خاصة في ولاية فرجينيا، وسط تقدم في بعض المناطق الأكثر تنافسية. ورغم احتفاظهم بعدد من المقاعد، يحتاج الحزب إلى مكاسب صافية لا تقل عن 4 مقاعد لتحقيق الأغلبية في المجلس.
وفي هذا السياق، علق دان كونستون، رئيس صندوق القيادة في الكونغرس - وهو لجنة العمل السياسي للجمهوريين في مجلس النواب - قائلاً: "لا نبالغ في التوقعات، لكننا نفضل أن نكون في مقاعد مجلس النواب، وليس الديمقراطيين".
ولا تزال المعركة محتدمة، إذ يواجه كلا الحزبين تحديات كبيرة في السيطرة على المجلس، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية الأميركية في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.