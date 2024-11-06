المعركة لا تزال محتدمة.. مجلس النواب الأمل الأخير للديمقراطيين للحد من نفوذ ترامب

وفي هذا السياق، علق دان كونستون، رئيس صندوق القيادة في الكونغرس - وهو لجنة العمل السياسي للجمهوريين في مجلس النواب - قائلاً: "لا نبالغ في التوقعات، لكننا نفضل أن نكون في مقاعد مجلس النواب، وليس الديمقراطيين".