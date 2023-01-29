"بلينكن": كل الخيارات متاحة أمام واشنطن لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

وكشف عن أن المبعوث الأممي إلى ليبيا لديه خطة للذهاب إلى الانتخابات قريباً، لافتاً إلى أن الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب.