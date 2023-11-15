"ارفعوا أياديكم واخرجوا".. صحفي عالق في مستشفى الشفاء يروي تفاصيل اقتحام الإسرائيليين له

روى صحفي من "فرانس برس" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة فجر اليوم (الأربعاء)، قائلاً: "إن جنودًا إسرائيليين كان بعضهم مقنعاً وآخرون يطلقون النار في الهواء، أمروا الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بالاستسلام".
وأضاف: "إن جنديًا صرخ بلغة عربية ركيكة قائلاً: كل الشبان من 16 عامًا وما فوق، عليكم رفع أيديكم إلى فوق والخروج من المبنى إلى الساحة الخارجية وتسليم أنفسكم".
وذكر أن مئات من الشبان بدأوا الخروج من العديد من الأقسام الطبية فوراً، وخرجت طوابير من الفلسطينيين وهم يرفعون أياديهم من أقسام الحروق والولادة والجراحة وغسيل الكلى.
وأوضح الصحفي العالق في مستشفى الشفاء منذ أيام، أنه شاهد في ساحة المستشفى، قرابة ألف شخص رافعين أياديهم في الهواء، وطلب الجنود من البعض خلع ملابسهم.
وبيّن أنه داخل أروقة المستشفى، كان بعض الجنود يطلقون النار في الهواء عند تنقلهم من غرفة إلى أخرى وهم يقومون بعمليات بحث وتفتيش دقيقة، فيما تعالت أصوات بكاء نساء وأطفال في الأقسام المختلفة.
وأفاد بأن الجنود وضعوا بوابة إلكترونية مقابل قسم الطوارئ، ونصبت عليها كاميرات ودخلت دبابات إسرائيلية المجمع، وتمركزت أمام أقسام مختلفة.