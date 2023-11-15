"ارفعوا أياديكم واخرجوا".. صحفي عالق في مستشفى الشفاء يروي تفاصيل اقتحام الإسرائيليين له

روى صحفي من "فرانس برس" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة فجر اليوم (الأربعاء)، قائلاً: "إن جنودًا إسرائيليين كان بعضهم مقنعاً وآخرون يطلقون النار في الهواء، أمروا الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بالاستسلام".