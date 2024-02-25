عمدة لندن يدعو إلى مصادرة ممتلكات روسية بقيمة 1.4 مليار دولار

وحسب "إل بي سي"، فقد "دعا صادق خان الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الأوليغارشية الروس في لندن وبيعها لتمويل 4000 منزل، ويرى "خان" أنه يمكن استخدام بيع الأصول التي يقول إن قيمتها تبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.4 مليار دولار)، لتوفير خدمات السكن بأسعار معقولة للأوكرانيين الذين انتقلوا إلى لندن".