"بأثر فوري".. "إيفرغرين" التايوانية لشحن الحاويات تتوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية

وأوضحت "إيفرغرين" أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة، وتنتظر إشعارًا آخر، كما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمرَّ عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ، وفقًا لـ"رويترز".