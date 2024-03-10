الجيش السوداني: لا هدنة في رمضان ما لم تغادر "الدعم السريع" المواقع المدنية

اشترط مسؤول كبير في الجيش السوداني، اليوم (الأحد)، مغادرة قوات الدعم السريع المنازل والمواقع المدنية؛ للموافقة على دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.
وقال المسؤول عبر تطبيق "تلغرام": "لن تكون هناك هدنة بالسودان خلال شهر رمضان، ما لم تغادر قوات الدعم السريع شبه العسكرية المنازل والمواقع المدنية"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد دعا، يوم الجمعة الماضي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، مع تدهور الأوضاع في البلاد، وأيدت 14 دولة نصاً اقترحته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار.