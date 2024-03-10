الجيش السوداني: لا هدنة في رمضان ما لم تغادر "الدعم السريع" المواقع المدنية

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد دعا، يوم الجمعة الماضي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، مع تدهور الأوضاع في البلاد، وأيدت 14 دولة نصاً اقترحته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار.