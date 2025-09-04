"بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بالعرض العسكري الصيني في بكين

سخرت وسائل إعلام صينية رسمية من ارتفاع ملحوظ في طلبات البيتزا قرب مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالتزامن مع العرض العسكري الضخم الذي أقيم في بكين إحياء للذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
ونشر حساب "يويوان تانتيان" المرتبط بالتلفزيون المركزي الصيني CCTV مقطع فيديو أظهر أن مبيعات مطعم "دومينوز" قرب البنتاغون ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف عن مستواها المعتاد حوالي التاسعة مساء، فيما تضاعفت ثلاث مرات في مطعم "بابا جونز" المجاور في التوقيت نفسه، وهو ما فُسر على أنه مؤشر غير رسمي على حجم الاهتمام الأميركي بالحدث.
ويعكس هذا التزامن اهتمامًا لافتًا من واشنطن بالعرض العسكري الذي استعرضت خلاله الصين مجموعة واسعة من أحدث أسلحتها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المقاتلة المحمولة على حاملات.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف العرض بأنه "مثير للإعجاب للغاية"، مشيرًا إلى أنه كان يتابعه شخصيًا، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين أو روسيا، لكنها تبقى يقظة وتحرص على الحفاظ على تفوقها العسكري.
وتعد هذه المرة الثالثة خلال أسابيع التي تشير فيها حسابات صينية إلى ارتفاع طلبات البيتزا قرب البنتاغون تزامنًا مع عروض عسكرية في بكين، حيث سُجل نمط مشابه خلال تدريبات عسكرية سابقة، وكذلك أثناء الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.