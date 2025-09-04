"بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بالعرض العسكري الصيني في بكين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف العرض بأنه "مثير للإعجاب للغاية"، مشيرًا إلى أنه كان يتابعه شخصيًا، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين أو روسيا، لكنها تبقى يقظة وتحرص على الحفاظ على تفوقها العسكري.