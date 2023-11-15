وزيرة داخلية بريطانيا المُقالة تتهم "سوناك" بخيانتها و"خيانة البلاد"

على الجانب الآخر، رد متحدث باسم مكتب سوناك على ذلك قائلًا إن "رئيس الوزراء يؤمن بالأفعال لا الأقوال. وهو فخور بأن هذه الحكومة طرحت أصعب التشريعات لمعالجة الهجرة غير الشرعية التي شهدتها هذه البلاد؛ وبالتالي خفضت عدد معابر القوارب بمقدار الثلث هذا العام. وأيًّا تكن نتيجة المحكمة العليا غدًا، فإنه سيواصل هذا العمل. رئيس الوزراء يشكر وزيرة الداخلية السابقة على خدماتها".