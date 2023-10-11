برنامج الأغذية العالمي يستغيث: الوضع في غزة كارثي والمخزون الغذائي سينفد

نشر برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عن الوضع الكارثي في غزة بعد القصف الإسرائيلي المتواصل لها، موضحًا أن هناك عائلات بأكملها حياتها على حافة الهاوية دون الغذاء والمياه والإمدادات الضرورية، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الغذاء على 100 ألف شخص، ولكن المخزون سينفد قريبًا، موجهًا نداءً: نحتاج إلى التمويل والممرات الآمنة لضمان الوصول إلى مزيد من الأشخاص.