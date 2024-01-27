ترامب يُحذِّر من "كارثة وشيكة" بسبب "اتفاق سيئ" بشأن الهجرة

ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدمة شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرًا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدًا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بحسب "سكاي نيوز عربية".