"اليونيفيل" تندد بـ"تدمير إسرائيل المتعمد" لممتلكاتها في لبنان

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الجمعة، أن "التدمير المتعمد والمباشر" من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات قوة حفظ السلام هو "انتهاك صارخ" للقانون الدولي، مشيرة إلى أن جرافة وحفارات تابعة للجيش الإسرائيلي دمرت جزءا من سياج وهيكلا خرسانيا في موقع تابع لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، أمس الخميس.