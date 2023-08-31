ألّف أغنية تعهد فيها بـ"الدفاع عن الرئيس بالشرف والوفاء".. من هو الجنرال "نغيما" قائد انقلاب الغابون؟

وشغل "نغيما" مناصب أمنية وعسكرية رفيعة وحساسة، ففي أكتوبر 2018، استدعي إلى الغابون، وعُين رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الجمهوري، خلفاً للعقيد فريديريك بونغو، وفقاً لـ"ويكيبيديا"، وبعد أقل من عامين، وفي أبريل 2020 عُين رئيساً للحرس الجمهوري، وخلال فترة رئاسته طوّر وحدة التدخلات الخاصة في الحرس الجمهوري، وضاعف عددها من 30 عنصراً إلى أكثر من 300 عنصر، والوحدة كانت بمثابة قوة خاصة موضوعة تحت السلطة المباشرة للرئيس علي بونغو.