مدير "الصحة العالمية": مستشفى ناصر بغزة خرج عن الخدمة بعد حصار لأكثر من أسبوع

وأشار وفق وكالة وفا للأنباء، إلى أن حوالى 200 مريض ما زالوا في المستشفى، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصًا إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية؛ مشددًا على أن العلاج حق لكل مريض، مطالبًا بتسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات.