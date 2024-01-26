"أونروا" تطرد عدداً من موظفيها بسبب اتهامات بصِلاتهم بهجمات السابع من أكتوبر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، طرد عدد من الموظفين لديها، بعد أن اتهمتم "إسرائيل" بالضلوع في الهجوم الواسع الذي نفذته حركة" حماس" ضد "إسرائيل" في السابع من أكتوبر.
وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية لأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في الهجوم، وقررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير"، وفق موقع "سكاي نيوز" عربية.
بدورها، أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تعليق تمويل أونروا بعد الاشتباه بضلوع موظفين فيها في تنفيذ هجوم "حماس".
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة "حماس" على "إسرائيل" في 7 أكتوبر".