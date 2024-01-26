"أونروا" تطرد عدداً من موظفيها بسبب اتهامات بصِلاتهم بهجمات السابع من أكتوبر

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية لأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في الهجوم، وقررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير"، وفق موقع "سكاي نيوز" عربية.