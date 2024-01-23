بموافقة 287 مشرعاً.. البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي

ومن جهته، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن السويد باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تصويت البرلمان التركي بالموافقة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.