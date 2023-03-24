زيلينسكي في خيرسون وسلوفاكيا تعلن إرسال أول أربع مقاتلات ميغ-29 لأوكرانيا

أعلنت سلوفاكيا أنها أرسلت أول أربع مقاتلات ميغ-29 وعدت أوكرانيا بها، على أن ترسل تسع مقاتلات إضافية في الأسابيع المقبلة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية مارتينا كاكاشيكوفا: "تمّ تسليم أول أربع مقاتلات ميغ-29 بأمان إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "في الأسابيع المقبلة، ستُسلّم الطائرات المتبقية".
أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية الجمعة أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضوًا في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا مماثلًا بعد بولندا.
وأشار إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء دول الاتحاد الأوروبي الخميس من أن "التأخر" في تزويد بلاده طائرات حربية وصواريخ بعيدة المدى قد يطيل أمد الحرب، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي.