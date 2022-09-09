مبعوثها إلى السعودية ودولتين عربيتين.. أمريكا للحوثيين: لا تقوضوا الهدنة

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من الإجراءات الأخيرة للحوثيين التي تقوض الهدنة الأممية في اليمن، وتهدد المنافع المنقذة للحياة التي جلبتها للشعب اليمني.
ودعت الخارجية الأمريكية، في بيان، الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال ومواصلة تنفيذ بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، كما التزموا بها علنًا في 1 أغسطس.
وأكدت أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ توجه إلى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، اعتبارًا من 8 سبتمبر، في جولة جديدة لبحث ملف الهدنة والمستجدات اليمنية؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن زيارة "ليندركينغ" تهدف لدفع الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، والعمل بإلحاح ومرونة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف تمديد وتوسيع الهدنة بوساطة الأمم المتحدة.