مبعوثها إلى السعودية ودولتين عربيتين.. أمريكا للحوثيين: لا تقوضوا الهدنة

ودعت الخارجية الأمريكية، في بيان، الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال ومواصلة تنفيذ بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، كما التزموا بها علنًا في 1 أغسطس.