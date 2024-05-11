جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإصدار أمر عاجل بحماية الفلسطينيين من عدوان إسرائيل

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم "السبت"، أنها طلبت من محكمة العدل الدولية إصدارَ أمر عاجل بحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح، ووقف الهجوم العسكري على المدينة فورًا.
وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان: "إن جنوب أفريقيا عادت إلى محكمة العدل الدولية، الجمعة، لطلب إصدار أمر عاجل بحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة، بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على رفح".
وأضافت الرئاسة: "على إسرائيل أن تتّخذ على الفور جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل وصول مسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات لسكان غزة، بالإضافة إلى بعثات تقصي الحقائق المكلفة دوليًّا".
ودعت جنوب أفريقيا إسرائيل إلى الانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري في رفح.
وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء إسرائيل، إلى عدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية الدائرة في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أمس أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، وتعديل التدابير السابقة في القضية المقامة ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.