جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإصدار أمر عاجل بحماية الفلسطينيين من عدوان إسرائيل

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان: "إن جنوب أفريقيا عادت إلى محكمة العدل الدولية، الجمعة، لطلب إصدار أمر عاجل بحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة، بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على رفح".