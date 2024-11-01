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بينهم 5 طلاب.. سقوط 7 قتلى إثر هجوم إرهابي في باكستان

أعمار التلاميذ الضحايا تراوحت بين 10 و13 عاماً
بينهم 5 طلاب.. سقوط 7 قتلى إثر هجوم إرهابي في باكستان
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قُتل سبعة أشخاص؛ بينهم 5 طلاب، وأُصيب نحو 30 شخصاً بجروحٍ متفاوتة من جرّاء هجومٍ إرهابي وقع اليوم، بالقرب من مدرسة في إقليم بلوشستان- جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية، أن الهجوم استهدف سيارة للشرطة بالقرب من مدرسة بمنطقة ماستونج، في بلوشستان؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص؛ بينهم 5 طلاب وضابط شرطة، وإصابة 30 آخرين، تمّ نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت السلطات أن أعمار التلاميذ القتلى تراوحت بين 10 و13 عاماً، وأن من بين المصابين 4 من أفراد الشرطة.

وتسبَّب الهجوم أيضاً في أضرارٍ بالمباني والمركبات المحيطة نتيجة الانفجار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

باكستان
هجوم إرهابي

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