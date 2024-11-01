بينهم 5 طلاب.. سقوط 7 قتلى إثر هجوم إرهابي في باكستان

وأوضحت الشرطة المحلية، أن الهجوم استهدف سيارة للشرطة بالقرب من مدرسة بمنطقة ماستونج، في بلوشستان؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص؛ بينهم 5 طلاب وضابط شرطة، وإصابة 30 آخرين، تمّ نقلهم إلى المستشفى.