استشهاد 19 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

وفي جنوب قطاع غزة، استُشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من فجر اليوم إلى 38 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.