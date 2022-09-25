اتفاق البحر الأسود.. 7 سفن محملة بالمحاصيل تغادر الموانئ الأوكرانية

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن "7 سفن مُحملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الأحد"، ليرتفع العدد الإجمالي للسفن إلى 218 منذ دخول اتفاق، أُبرم بوساطة الأمم المتحدة لفتح ممر آمن عبر البحر الأسود، حيز التنفيذ في بداية أغسطس.
ولم تستطع أوكرانيا، وهي دولة رئيسية في تصدير المنتجات الزراعية، إرسال شحناتها عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي في 24 فبراير(شباط) وحتى إبرام اتفاق الحبوب الذي يضمن ممراً آمناً للسفن المحملة بالمحاصيل.
وأفادت الوزارة في منشور على فيس بوك بأن ذلك رفع إجمالي كمية المنتجات الزراعية التي تم شحنها عبر الممر إلى 4.85 مليون طن.
وقالت الوزارة "في 25 سبتمبر.. غادرت 7 سفن تحمل 146.2 ألف طن من المنتجات الزراعية لدول في أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني".