اتفاق البحر الأسود.. 7 سفن محملة بالمحاصيل تغادر الموانئ الأوكرانية

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن "7 سفن مُحملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الأحد"، ليرتفع العدد الإجمالي للسفن إلى 218 منذ دخول اتفاق، أُبرم بوساطة الأمم المتحدة لفتح ممر آمن عبر البحر الأسود، حيز التنفيذ في بداية أغسطس.