إطلاق النار داخل مدرسة في فنلندا.. مقتل طالب وإصابة اثنين والجاني "12 عاماً"

واعتقلت الشرطة مشتبهاً به بتنفيذ إطلاق النار، وهو تلميذ في الـ 12 من العمر. وطُلب من السكان تجنُّب الوجود في المنطقة، وأن يبقوا في بيوتهم وألا يستقبلوا الغرباء.