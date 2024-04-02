إطلاق النار داخل مدرسة في فنلندا.. مقتل طالب وإصابة اثنين والجاني "12 عاماً"

قُتل طالبٌ وأُصيب اثنان إثر عملية إطلاق نارٍ في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة الفنلندية هيلسنكي، وتقول الشرطة إن منفّذ إطلاق النار قاصر.
وأعلنت الشرطة الفنلندية مقتل طالب وإصابة اثنيْن آخريْن في إطلاق نار في مدرسة في فنلندا، وحسب الشرطة فإن المصابين الثلاثة هم قصّر.
ووفق "يورو نيوز"، تمّ استدعاء الشرطة إلى الحادث الذي وقع في مدرسة فيرتولا الابتدائية في فانتا، إحدى ضواحي العاصمة الفنلندية هيلسنكي، بعد الساعة التاسعة بقليل من صباح الثلاثاء.
واعتقلت الشرطة مشتبهاً به بتنفيذ إطلاق النار، وهو تلميذ في الـ 12 من العمر. وطُلب من السكان تجنُّب الوجود في المنطقة، وأن يبقوا في بيوتهم وألا يستقبلوا الغرباء.