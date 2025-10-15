بوتين يؤكد عمق العلاقات بين موسكو ودمشق والشرع يشدد على إعادة ضبطها بما يخدم استقرار المنطقة

وقال بوتين في مستهل اللقاء، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" (RT)، إن العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائمًا ذات طابع ودي خالص، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا تُعد نجاحًا مهمًا يعزز الروابط بين مختلف القوى السياسية في البلاد. وأضاف أن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.