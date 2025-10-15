بوتين يؤكد عمق العلاقات بين موسكو ودمشق والشرع يشدد على إعادة ضبطها بما يخدم استقرار المنطقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين اليوم، بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن روسيا وسوريا ترتبطان بعلاقات خاصة منذ عقود طويلة، وأن التعاون بينهما يتميز بالطابع الودي والاحترام المتبادل.
وقال بوتين في مستهل اللقاء، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" (RT)، إن العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائمًا ذات طابع ودي خالص، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا تُعد نجاحًا مهمًا يعزز الروابط بين مختلف القوى السياسية في البلاد. وأضاف أن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الروس، بينهم وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك وعدد من مساعدي الرئيس بوتين.
من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده ستعمل على إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا بما يخدم الاستقرار في سوريا والمنطقة، مشيدًا بعمق التعاون بين الجانبين في المجالات المختلفة، وخاصة الاقتصادية.
وقال الشرع إن هذه الزيارة إلى موسكو تعدّ خطوة مهمة لإعادة تعريف سوريا الجديدة أمام العالم، مؤكدًا احترام بلاده لكل الاتفاقيات المبرمة مع روسيا وحرصها على تعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين.