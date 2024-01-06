"أموال وذهب".. حكومة غزة تتهم جيش الاحتلال بسرقة 24 مليون دولار من السكان

وأضافت أن عمليات السرقة حدثت بأكثر من طريقة، الأولى عند الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين؛ حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال غزة نحو الجنوب، حقائبهم التي تحوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات، والثانية بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرجوا، دخلها الجنود وسرقوها، والتقطوا لهذه الجريمة صورًا تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما حدث في بيت لاهيا.