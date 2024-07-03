استشهاد 17 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف شاحنة نقل لغاز الطهي وتجمعًا للفلسطينيين في مخيم المغازي؛ مما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء؛ لافتة إلى أن الوضع الصحي داخل مستشفى شهداء الأقصى كارثي، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مع الارتفاع المستمر في أعداد الشهداء والجرحى.