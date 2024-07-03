استشهاد 17 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد 17 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف شاحنة نقل لغاز الطهي وتجمعًا للفلسطينيين في مخيم المغازي؛ مما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء؛ لافتة إلى أن الوضع الصحي داخل مستشفى شهداء الأقصى كارثي، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مع الارتفاع المستمر في أعداد الشهداء والجرحى.
وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب نحو 20 بجروح مختلفة، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف تجمعات للنازحين على المدخل الغربي للحي، الذي يشهد عملية عسكرية واسعة منذ أسبوع؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.