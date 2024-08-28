عشرات القتلى والمفقودين في انفجار سد مائي شمال اليمن

وتشهد مناطق واسعة في اليمن منذ أسابيع، هطول أمطار غزيرة وتدفقًا كبيرًا للسيول منذ بداية موسم الأمطار هذا العام في شهر مارس؛ الأمر الذي خلّف ضحايا وخسائر بشرية ومادية.