هدنة جديدة بين أفغانستان وباكستان بعد سقوط 37 قتيلاً و425 مصابًا.. ومفاوضات مرتقبة في الدوحة

وكانت هدنة أولى قد بدأت الأربعاء الماضي ونجحت في تهدئة القتال، لكن القلق لا يزال قائمًا بشأن استدامة الهدوء، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، "علينا أن ننتظر الساعات الـ48 المقبلة لنرى إن كانت الهدنة ستصمد"، مشيرًا إلى جهود دبلوماسية جارية لتحويل التهدئة إلى اتفاق دائم.