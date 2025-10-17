هدنة جديدة بين أفغانستان وباكستان بعد سقوط 37 قتيلاً و425 مصابًا.. ومفاوضات مرتقبة في الدوحة

في تطور جديد على صعيد التوتر الحدودي، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين باكستانيين ومصدر في حركة طالبان الأفغانية، أن أفغانستان وباكستان اتفقتا، اليوم الجمعة، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة إضافية، بالتزامن مع محادثات مرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب المصادر، وصل وفد باكستاني إلى الدوحة، في حين يُتوقّع وصول وفد أفغاني غدًا السبت، وسط مساعٍ دبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وأكد المتحدث باسم طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لقناة "أريانا نيوز"، أن القوات الأفغانية تلقت تعليمات بالالتزام بالهدنة ما لم تبادر باكستان إلى الهجوم، في وقت تواصل فيه كابل التحذير من أي خرق محتمل.
الهدنة الجديدة جاءت بعد أيام من مواجهات عنيفة على الحدود، بدأت بانفجارات في العاصمة كابل، اتهمت طالبان باكستان بالوقوف خلفها، ما دفعها إلى الرد العسكري قرب المناطق الحدودية. وردت إسلام آباد بتعهّد "برد قوي"، في تصعيد خلف عشرات القتلى بينهم مدنيون.
وكانت هدنة أولى قد بدأت الأربعاء الماضي ونجحت في تهدئة القتال، لكن القلق لا يزال قائمًا بشأن استدامة الهدوء، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، "علينا أن ننتظر الساعات الـ48 المقبلة لنرى إن كانت الهدنة ستصمد"، مشيرًا إلى جهود دبلوماسية جارية لتحويل التهدئة إلى اتفاق دائم.
من جهته، حمّل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طالبان الأفغانية مسؤولية استمرار الاستقرار، وقال إن "الكرة في ملعبهم"، مجددًا تنديده بما سماه "الإرهابيين العاملين على الجانب الأفغاني دون عقاب".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) قد أعلنت مقتل 37 مدنيًا وإصابة 425 آخرين على الجانب الأفغاني خلال المواجهات الأخيرة، داعية الطرفين إلى وقف دائم للأعمال العدائية.