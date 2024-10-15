إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وسط أوامر إخلاء تطال ربع السكان

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إسرائيل، التي كثفت توغلها في جنوب لبنان لمحاربة حزب الله المدعوم من إيران، أصدرت أوامر إخلاء عسكرية لأكثر من ربع سكان جنوب لبنان.
وبحسب سكاي نيوز، فإن الأوامر الجديدة تشمل 20 قرية في الجنوب، وتسببت في نزوح آلاف المدنيين الذين فروا من منازلهم بملابسهم فقط.
وجاءت هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2309 لبنانيين ونزوح 1.2 مليون شخص على مدار العام الماضي، في حين تستهدف الغارات الإسرائيلية مناطق حيوية في سهل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحملة العسكرية ضد حزب الله "بلا رحمة" حتى في العاصمة بيروت.