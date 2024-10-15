إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وسط أوامر إخلاء تطال ربع السكان

وجاءت هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2309 لبنانيين ونزوح 1.2 مليون شخص على مدار العام الماضي، في حين تستهدف الغارات الإسرائيلية مناطق حيوية في سهل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.