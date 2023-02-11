جندي فلبيني أصيب بهياج أثناء الليل فقتل 4 من زملائه

وبيّن المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة الميجر فرانسيسكو جاريلو في بيان، أن جنديًّا أصيب بحالة هياج بعد الواحدة صباح اليوم، وأردى 4 جنود في مجمع للجيش بمدينة كاجايان دي أورو؛ وفقًا لـ"رويترز".