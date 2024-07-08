"هنية": العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تعيد محادثات التهدئة لنقطة الصفر

وقبلت حماس يوم السبت جزءاً رئيساً من خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، وتخلت عن مطلب بأن تلتزم إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل التوقيع على الاتفاق.