"هنية": العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تعيد محادثات التهدئة لنقطة الصفر

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الاثنين، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تعيد المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار إلى نقطة الصفر.
وفي التفاصيل، قالت الحركة على تليغرام إن هنية أجرى اتصالاً مع الوسطاء حمّل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة" عن انهيار محتمل للمفاوضات.
وقالت حركة حماس إن نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار وسط محادثات، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
ودعت الحركة في بيان على تليغرام الوسطاء إلى التدخل "لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه"، وفقاً للعربية نت .
وقال "نتنياهو"، الأحد، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال لحين تحقيق أهدافها من الحرب.
وتوغلت دبابات إسرائيلية الاثنين في وسط مدينة غزة بعد قصف خلال الليل قالت السلطات في غزة إنه أودى بحياة العشرات، حتى مع تكثيف عدة دول مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت الحركة إنه في الوقت الذي تقدم فيه "المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق" لوقف الحرب، فإن "نتنياهو يقوم بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات" ويصعد العمليات في غزة.
وقبلت حماس يوم السبت جزءاً رئيساً من خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، وتخلت عن مطلب بأن تلتزم إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل التوقيع على الاتفاق.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن وفداً أمريكياً برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وصل إلى القاهرة الاثنين للاجتماع مع وفد أمني مصري فيما يتعلق ببدء جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار.