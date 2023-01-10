1/5 ناتج سويسرا ذهَبَ مع الريح.. خسارة تاريخية و"المركزي" لن يدفع للحكومة!

وفي عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك؛ إلا أن من بين الخسائر، جاء 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية، ومليار فرنك سويسري، مع ارتفاع الفرنك؛ إذ توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.