رئيس مرتزقة "فاغنر" يتهم قادة الجيش الروسي بتضليل "بوتين"

اتّهم رئيس مجموعة فاغنر للمرتزقة يفغيني بريغوجين، اليوم (الثلاثاء) قادة الجيش الروسي بالسعي إلى تضليل الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل جديد على خلافه مع هيئة الأركان العامة.
وقال "بريغوجين" في بيان: "إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، فإما سيقضي عليكم القائد العام، أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضباً، إذا خسرت روسيا الحرب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن قادة الجيش لم يسلموا الذخيرة التي تحتاج إليها "فاغنر" للسيطرة على باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.