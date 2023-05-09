رئيس مرتزقة "فاغنر" يتهم قادة الجيش الروسي بتضليل "بوتين"

وقال "بريغوجين" في بيان: "إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، فإما سيقضي عليكم القائد العام، أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضباً، إذا خسرت روسيا الحرب"، وفقاً لـ"فرانس برس".