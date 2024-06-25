حياة المرضى والجرحى مهددة.. مستشفيات غزة تعاني نقصًا حادًّا في الأدوية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات قطاع غزة تواجه نقصًا حادًّا في الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الأجهزة الطبية التي دمرها الاحتلال خلال قصفه وحصاره للمستشفيات في القطاع.
وأشارت إلى أن النقص الحاد في الأدوية يهدد حياة المرضى والجرحى، خاصة مع استمرار إغلاق معبر رفح البري ومنع دخول المساعدات الطبية للمستشفيات.
وأفادت الوزارة بأن نقص الأدوية بالإضافة إلى نقص الوقود، تَسبب في تأجيل وإلغاء مئات العمليات الجراحية؛ مبينة أن أكثر من ٤٠٠ ألف جريح ومريض لا يتوفر لهم العلاج؛ مما تسبب في وفاة عدد منهم.