حياة المرضى والجرحى مهددة.. مستشفيات غزة تعاني نقصًا حادًّا في الأدوية

وأفادت الوزارة بأن نقص الأدوية بالإضافة إلى نقص الوقود، تَسبب في تأجيل وإلغاء مئات العمليات الجراحية؛ مبينة أن أكثر من ٤٠٠ ألف جريح ومريض لا يتوفر لهم العلاج؛ مما تسبب في وفاة عدد منهم.