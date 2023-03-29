"اليونسكو" تؤكّد رفضها الإضرار بطابع صنعاء

وقالت مديرة اليونسكو أودري أزولاي؛ إن المنظمة الدولية تعارض أي خطوة يمكن أن تضر بطابع صنعاء التقليدي، وتهدّد إدراجها على قائمة التراث العالمي، في إشارة إلى تقارير عن اعتزام المليشيات هدم ثلاثة أسواق تاريخية لبناء مزار ديني للإمام علي بن أبي طالب؛ الذي يُزعَم أنه ينتسب إليه زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.