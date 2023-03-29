"اليونسكو" تؤكّد رفضها الإضرار بطابع صنعاء

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) رفضها أي خطوة من قِبل ميليشيات الحوثي من شأنها الإضرار بالطابع التقليدي لمدينة صنعاء القديمة المدرجة على لائحة التراث العالمي الإنساني.
وقالت مديرة اليونسكو أودري أزولاي؛ إن المنظمة الدولية تعارض أي خطوة يمكن أن تضر بطابع صنعاء التقليدي، وتهدّد إدراجها على قائمة التراث العالمي، في إشارة إلى تقارير عن اعتزام المليشيات هدم ثلاثة أسواق تاريخية لبناء مزار ديني للإمام علي بن أبي طالب؛ الذي يُزعَم أنه ينتسب إليه زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.
من جهته، حذّر سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح؛ خلال لقاءٍ مع المسؤولة الأممية من خطط الحوثيين لهدم أسواق صنعاء القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.
وقال السفير اليمني، ان هدم جامع النهرين التاريخي، دون أن يكون هناك موقف دولي رادع شجّعهم أكثر على القيام بوضع تصاميم لهدم الأسواق التاريخية، وسرد جميح ما يقوم به الحوثيون من أنشطة تشوّه الطابع الحضاري للمدينة.