تونس.. التحقيق مع "الغنوشي" في تهم تسفير مسلحين إلى سوريا والعراق

وقدم كل من "الغنوشي" ونائبه رئيس الحكومة السابق، علي العريّض، أمس؛ للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة، بينما جرى الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، وسيعرض على البحث غدًا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.