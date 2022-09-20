تونس.. التحقيق مع "الغنوشي" في تهم تسفير مسلحين إلى سوريا والعراق

مَثُل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق، اليوم "الثلاثاء"، لليوم الثاني، في قضية تتعلق بتهم تسفير مسلحين من تونس إلى سوريا والعراق.
ووصل "الغنوشي" في حدود الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي إلى مقر الوحدة، وسط حضور العشرات من مناصري الحزب؛ تعبيرًا عن دعمهم له؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وقدم كل من "الغنوشي" ونائبه رئيس الحكومة السابق، علي العريّض، أمس؛ للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة، بينما جرى الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، وسيعرض على البحث غدًا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.