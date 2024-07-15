"ترامب" يختار السيناتور "فانس" مرشحه لمنصب نائب الرئيس

وفي عام 2016 وصف الجندي البحري السابق نفسه بأنه "رجل لا يؤيد ترامب أبدًا"، قبل أن يصبح لاحقًا أحد أكبر مؤيديه. وقد ظهر في محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك لإدانة الشهود من خارج قاعة المحكمة.