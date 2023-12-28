بعد الضربات الأمريكية.. "السوداني": العراق سينهي وجود "التحالف الدولي" على أراضيه

وذكر "السوداني" أن الحكومة قادرة على حفظ وحماية البعثات الدبلوماسية، في إشارة إلى هجمات تعرضت لها السفارة الأمريكية في بغداد من فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، على خلفية حرب "إسرائيل" على قطاع غزة.