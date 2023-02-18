مقتل حمزة الحمصي في عملية أمريكية بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM"، مقتل القيادي البارز بتنظيم داعش حمزة الحمصي؛ في عملية عسكرية مشتركة نفّذتها القوات الأمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية، في شمال شرقي سوريا، مضيفةً أن 4 من الجنود الأمريكيين أُصيبوا خلال تلك العملية ونُقلوا للعلاج في منشأة طبية تابعة للجيش الأمريكي بالعراق.
ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن الهوية الحقيقية لـ"حمزة الحمصي"، واكتفت بالقول إنه واحدٌ من قيادات تنظيم داعش في سوريا.
قال رامي عبد الرحمن؛ مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"أخبار الآن"، إن العملية العسكرية الأمريكية التي قُتل خلالها حمزة الحمصي "مهند السراي"؛ استهدفت أحد المنازل في ريف دير الزور الشرقي، بين بلدتَي "الصبحة" و"ابريهة"، حيث تمّت محاصرة القيادي البارز بداعش وطلبت منه القوات المهاجمة أن يُسلّم نفسه، لكنه رفض الاستسلام واشتبك معهم حتى مقتله.