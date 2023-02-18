مقتل حمزة الحمصي في عملية أمريكية بسوريا

قال رامي عبد الرحمن؛ مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"أخبار الآن"، إن العملية العسكرية الأمريكية التي قُتل خلالها حمزة الحمصي "مهند السراي"؛ استهدفت أحد المنازل في ريف دير الزور الشرقي، بين بلدتَي "الصبحة" و"ابريهة"، حيث تمّت محاصرة القيادي البارز بداعش وطلبت منه القوات المهاجمة أن يُسلّم نفسه، لكنه رفض الاستسلام واشتبك معهم حتى مقتله.