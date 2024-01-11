"حرب إبادة".. جنوب أفريقيا تقدّم مرافعتها أمام محكمة العدل ضد إسرائيل

كذلك بيّن الممثلون القانونيون أن هناك نيةً إسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتدمير الشعب الفلسطيني، من خلال القنص والقصف، قائلين: إنها "حرب إبادة ضد الأطفال، وهي تهدف للقضاء على الحياة بسحق كل مَن في غزة، وإسرائيل واعية بذلك".