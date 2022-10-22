بالفيديو.. لحظة فرار طيار كوبي بطائرة روسية إلى أمريكا

والكوبيون هم الوحيدون الذين يستطيعون الحصول على اللجوء الفوري في الولايات المتحدة إذا فروا من وطنهم ووصلوا إلى أراضي الولايات المتحدة، لكن إذا تم اعتراضهم في البحر تجري إعادتهم إلى بلدهم.