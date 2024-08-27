ضربة للمحافظين في إيران.. "ظريف" يعود لمنصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية

وعيّن الرئيس الإيراني ظريف نائبًا له للشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس، لكن وزير الخارجية السابق استقال بعد أقل من أسبوعين، معربًا عن خيبة أمله حيال التشكيلة الحكومية المؤلفة من 19 وزيرًا.