حلقة جديدة من الصراع.. غارة إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق مع تصاعد التوترات بالمنطقة

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، اليوم، محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في حلقة جديدة من سلسلة الهجمات المتزايدة التي تنفذها "إسرائيل" ضد مواقع يُشتبه بصلتها بـ"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة استهدفت منشأة زراعية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية دمشق الجنوبية، والتي شهدت مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في عمليات الاغتيال والهجمات الجوية التي تطال قيادات في الحزب وفق ما ذكرته وسائل إعلام عربية.
وذكرت وزارة الدفاع السورية أن الغارة الإسرائيلية، التي انطلقت من اتجاه مرتفعات الجولان، ألحقت أضرارًا مادية في مواقع مدنية بجنوب دمشق، مضيفةً أن السلطات السورية تحقق في تفاصيل الانفجار القوي الذي هز المنطقة.
وتأتي هذه الضربات ضمن حملة واسعة من الغارات الجوية الإسرائيلية، التي اشتدت وتيرتها في الأسابيع الماضية، لتستهدف مناطق ومواقع عدة جنوب سوريا ومحيط العاصمة، مع امتدادها إلى النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان.