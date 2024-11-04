حلقة جديدة من الصراع.. غارة إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق مع تصاعد التوترات بالمنطقة

وتأتي هذه الضربات ضمن حملة واسعة من الغارات الجوية الإسرائيلية، التي اشتدت وتيرتها في الأسابيع الماضية، لتستهدف مناطق ومواقع عدة جنوب سوريا ومحيط العاصمة، مع امتدادها إلى النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان.